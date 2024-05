Stasera il ritorno a Stampace 

L’obiettivo è sempre lo stesso da 368 edizioni: entro mezzanotte Sant'Efisio deve essere a “casa”, nella chiesetta di Stampace. Solo in quel momento a condizione che il simulacro rientri entro mezzanotte, Cagliari potrà affermare che il voto nei confronti del Martire guerriero, che la liberò dall’epidemia di peste, sarà stato sciolto anche questa volta l’Alter Nos Giovanni Ena potrà annunciarlo all’amministrazione (rappresentata dalla commissaria Luisa Anna Marras). Questo prevede il rituale. Questo accadrà.

Folla e diretta tv

Pellegrinaggio a ritroso, quindi: Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Villa d’Orri, Su Loi e Maddalena Spiaggia a Capoterra, poi a Giorgino cambio d’abito e di cocchio (si lasciano quelli da campagna per recuperare quelli da città) e la sfilata in centro a Cagliari. Il rientro del Santo in città è diventato l’ennesimo bagno di folla per Sant’Efisio e sarà seguito anche in questa circostanza (com’è successo per tutta la celebrazione a lui dedicata) dalle telecamere di Videolina (dalle 21). Tra la folla che accoglierà il Santo non ci sarà Emanuele Filiberto di Savoia, che è ripartito dopo aver assistito alla processione del Primo Maggio. A proposito delle contestazioni che hanno accompagnato la passeggiata in via Roma dell’erede della casa reale, il Partito repubblicano italiano in una nota diffusa ieri ha preso le distanze dal giovane che ha sputato contro Emanuele Filiberto, rimarcando che non si tratta di un proprio iscritto. Il Pri ci tiene anche a sottolineare che i suoi due attivisti che si sono avvicinati al Savoia non hanno detto solo “Viva Mazzini”, ma anche “Viva la Repubblica”.

Divieti e traffico

Necessarie le consuete chiusure al traffico di strade dalla Scafa al cuore di Stampace: l’rdinanza del Comune prevede lo stop alle auto dalle 18 a mezzanotte nelle due vie più lunghe (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno Binaghi) adiacenti piazza del Carmine, in via Malta e lungo tutto il percorso prestabilito per il rientro del simulacro. Divieto di sosta in vigore dalle 8 e fino alle 24 nelle stesse strade e in via Cesare Battisti. Modifiche previste anche ad alcune linee dei bus (tutte le info sul sito internet del Ctm). ( ma. mad. )

