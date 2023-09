Stasera il Lecce vuole continuare a stupire 

La Serie A riparte oggi, dopo la tre giorni europea. Alle 18.30 la Salernitana (a quota 2) riceve il Frosinone (7 punti), una delle belle sorprese dell’avvio di stagione. Alle 20.45 a Lecce i salentini (8 punti), aspettano il Genoa, a quota 4.

Salernitana-Frosinone

«Dovremo fare del nostro meglio sia a livello individuale che collettivo perché ci attende una partita difficile contro un avversario in un ottimo momento di forma. Il Frosinone è una squadra ben organizzata, guidata da un allenatore esperto come Eusebio Di Francesco che fa giocare molto bene le sue squadre», afferma Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match contro il Frosinone. Gli risponde Di Francesco, tecnico del Frosinone: «Troveremo una squadra arrabbiata che vuole i primi 3 punti della stagione. Ma la gara è fondamentale anche per noi in chiave salvezza, serviranno attenzione e coraggio.

Lecce-Genoa

Il Lecce di Roberto D'Aversa non poteva sognare un simile avvio di stagione. E stasera l'opportunità di suggellare ulteriormente tutto questo. «Gara difficile, il Genoa porta densità e cerca di sfruttare al meglio le ripartenze, sarà una partita in cui è necessario giocare con il massimo equilibrio». Gilardino non potrà contare né su Messias né su Vogliacco. I dubbi del tecnico sono soprattutto due: a sinistra il ballottaggio tra Martin, buona la sua prova contro il Napoli, e Vasquez a riposo nel turno scorso per gli impegni con la propria nazionale, e in mediana sull'utilizzo di Malinovskyi sin dal primo minuto.

