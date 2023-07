Stasera Floris a Villasimius racconta il suo “Gioco” 

Il Festival della Marina di Villasimius riparte stasera alle 20,30 con Giovanni Floris: il giornalista e scrittore presenterà “Il Gioco”, il suo ultimo libro edito da Solferino. Floris, col cuore in Sardegna (è innamorato anche della parte sud orientale dell’isola) non mancherà di intrattenere il pubblico con argomenti di stretta attualità. Domani invece, sempre alle 20,30, è il turno di Cristina Muntoni – docente di storia della sacralità femminile - e del suo “Abracadabra, il potere curativo delle parole”. Subito dopo, alle 21.30, Leonardo Colombati e Alessandro Piperno saranno i protagonisti del dialogo “Emma Bovary contro Anna Karenina”, un interessante tenzone fra due modelli della famminilità letteraria che sarà anche l’occasione per la presentazione di “Sinceramente non tuo” e “Proust senza tempo”, editi da Mondadori. Domenica 23 luglio, per chiudere il terzo week-end del Festival, andrà in scena Lucilla Giagnoni con lo spettacolo teatrale “Sharazade” (un monologo). A presentare le tre serate la giornalista, scrittrice e direttrice del Festival Virginia Saba. Il Festival, tra grandi ospiti e la promessa sorpresa finale, andrà avanti sino all’8 agosto nella suggestiva cornice del porto turistico. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. ( g.a. )

