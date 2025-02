Stasera fiaccolata in ricordo del gioielliere ucciso 

Oggi a Sorgono, alle ore 18, si svolgerà una fiaccolata per chiedere verità e giustizia per Giuseppe Manca, il gioielliere 63 enne assassinato la notte fra il 6 e 7 febbraio 2017 da banditi entrati nella sua abitazione, lungo la via principale.

L’iniziativa è promossa da un comitato di cittadini coordinato da Maria Murgia, 88 anni, zia di Manca, da anni in prima linea per far luce sull’accaduto. Una battaglia senza sosta. «Non voglio chiudere gli occhi, prima di sapere chi sono i criminali che hanno ucciso mio nipote - ha raccontato la donna a Videolina -. Finché campo porterò avanti questa battaglia. Mi appello agli inquirenti, ma anche a chi sa qualcosa. Ditemi chi ha ucciso Giuseppe. Io non mi arrenderò mai».

A dare manforte alla donna che ha esposto striscioni davanti al luogo del delitto, scritto a procuratori, e forze dell’ordine, anche le istituzioni locali.

«Abbiamo accolto con grande commozione l’invito di tzia Maria e saremo sempre al suo fianco affinché possa essere fatta giustizia per il nostro caro Giuseppe - dice il sindaco Franco Zedde - saremo presenti per far sì che la battaglia in nome della verità non venga meno e la giustizia prosegua nel suo lavoro per verificare chi strappò Giuseppe alla vita». (g. i. o.)

