Stasera Emanuele Cisi apre Nuoro Jazz 

Nuoro Jazz, si parte: domattina la Scuola Civica di Musica in via Tolmino apre la prima delle nove giornate di teoria e pratica dei Seminari di jazz organizzati dall’Ente Musicale di Nuoro, quest’anno alla loro 38ª edizione; e già stasera, con il concerto del quartetto di Emanuele Cisi, prende il via il Festival che ogni sera, come sempre, fa da corollario alle attività seminariali. È la formula di Nuoro Jazz, che dal 1989 unisce l’attività didattica alla programmazione concertistica e quest’anno si inserisce in un doppio anniversario: i quarant’anni dell’Ente e il centenario del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda.

Il 2026 segna anche i trent’anni dalla scomparsa di Antonietta Chironi, fondatrice e prima presidente dell’Ente, figura decisiva nella nascita dei Seminari insieme a Paolo Fresu e ispiratrice dell’apertura della Scuola Civica di Musica che oggi porta il suo nome.

Centododici gli iscritti ai seminari. Ad accompagnarli il direttore artistico Salvatore Maltana, Emanuele Cisi per la classe di sassofono, Francesca Corrias e Alessandra Soro per il canto jazz, Fulvio Sigurtà per la tromba, Marcella Carboni per l'arpa jazz, Bebo Ferra per la chitarra, Dino Rubino per il pianoforte, Paolino Dalla Porta per basso e contrabbasso, Stefano Bagnoli per la batteria, Max De Aloe per l’armonica cromatica ed Enrico Merlin per la storia del jazz.

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