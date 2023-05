Stasera Efis torna a casa L’attesa a Stampace, suggestione tra i fedeli 

Si comincia assai presto, stamattina, quando alle 7.30 il Martire guerriero con il suo cocchio da campagna lascerà la chiesa di Pula (dov’è stato custodito per l’intera notte) per iniziare il suo viaggio verso le tappe che lo separano da Cagliari: Villa San Pietro, Sarroch, Villa d’Orri, Su Loi, La Maddalena Spiaggia e Giorgino. Sarà proprio qui, come vuole la tradizione, che a Villa Ballero avverrà il secondo cambio di cocchio, dopo quello dell’andata di questo lungo pellegrinaggio, il Primo maggio. Efis sarà rivestito con gli abiti più preziosi per la città e di tutti i suoi ori, e a Cagliari farà rientro: il programma prevede che la processione da Giorgino parta alle 20, in modo che alle 22 Sant’Efisio possa essere nuovamente nella sua chiesetta di Stampace, ma nella realtà non va mai così, nel senso che i tempi non sono rispettati. Questo, perché la devozione è tanta e l’incedere del cocchio è rallentato proprio dai fedeli, che vogliono incontrare il santo, toccarlo, pregare per chiedere una grazia oppure per esprimere la gratitudine per aver liberato Cagliari dalla peste. In particolare il passaggio in piazza Matteotti avviene con grande lentezza, e lo stesso accade nella salita del largo Carlo Felice, dove il carro a buoi procederà verso la chiesetta di Stampace. Sarà in quel momento, che il voto di Cagliari sarà considerato sciolto e l’Alter Nos si recherà dal sindaco per comunicarlo.

Il rientro del Santo in città, un tempo seguito per strada solo dai fedeli più devoti, ormai da diversi anni è diventato l’ennesimo bagno di folla per Sant’Efisio. Il simulacro è seguito anche in questa circostanza (com’è successo per tutta la celebrazione a lui dedicata) dalle onnipresenti telecamere di Videolina, che trasmette in diretta l’intera Festa e contribuisce così a creare ogni anno un prezioso documento video di un rituale sempre tanto caro ai sardi.

L’obiettivo è lo stesso da 367 anni: entro mezzanotte Sant’Efisio dev’essere “a casa”, cioè la chiesa che porta il suo nome (così come la piazza) nel quartiere cagliaritano di Stampace. Perché solo allora, a condizione che il simulacro rientri tassativamente entro mezzanotte, la città potrà affermare che il voto nei confronti del Martire guerriero, che la liberò dalla micidiale epidemia di peste, sarà stato sciolto anche questa volta e l’Alter Nos, Roberto Mura, potrà annunciarlo al sindaco Paolo Truzzu. Proprio come prevede il rituale.

Dal vivo e in tv

Il programma

Il traffico

Ai consueti disagi per il traffico (comunque sopportabili, considerato l’orario del rientro a Stampace), quest’anno si aggiungono quelli causati dai lavori in corso in via Roma. Ci sono ovviamente chiusure di strade al traffico, in concomitanza con il rientro di Efis. L’ordinanza del Comune prevede divieti di sosta dalle 15 a mezzanotte e divieti di transito (dalle 18 alla stessa ora) in diverse strade: Ponte della Scafa, le vie La Plaia (con traversa I), Sassari, piazza Matteotti, via Roma lato portici, largo Carlo Felice, via Crispi, via Sassari, corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, le vie Azuni, Sant’Efisio, Portoscalas, Sant’Ignazio, Mameli (tratto via Caprera-Largo), Riva di Ponente, Molo Sant’Agostino, Lungomare New York 11 Settembre 2001 e via Roma corsia bus-taxi. Mezzi non ammessi lungo l’intero percorso della processione dalle 18 alle 24. Tutto bloccato, come accade quando arriva (o ritorna) una grande personalità.

