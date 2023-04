Stasera Dinamo-Geas vale già un pezzo di scudetto  

Come in Coppa Italia è il Geas a tenere a battesimo il debutto della Dinamo, questa volta nei playoff scudetto. Quella di stasera al PalaSerradimigni è la quarta sfida contro Sesto San Giovanni (ore 20.30) che ha il dente avvelenato per essere stato eliminato nei quarti della Final 8 dove aveva iniziato alla grande con un vantaggio di 16 punti.

Non sarà più il Geas che ha dominato il basket femminile negli anni '70 (anche una Coppa dei Campioni con Mabel Bocchi) ma è pur sempre un'avversaria tostissima, come dimostra il fatto che le due vittorie nelle sfide precedenti la Dinamo le ha ottenute solo in volata. «Controllare i rimbalzi e limitare i palloni persi sono le chiavi tattiche – dice il coach Antonello Restivo- e poi dobbiamo giocare il nostro basket divertendoci».

Sassari conta sul pubblico, che mese dopo mese è diventato sempre più numeroso e caldo. Da quarta classificata la Dinamo ha il vantaggio di giocare al PalaSerradimigni l'eventuale bella. Stanotte alle 22.30 potrebbe anche esserci già la prima semifinalista, visto che è in programma gara-due tra Schio e Ragusa, con le vicentine che hanno stravinto la prima partita. (g.m.)

