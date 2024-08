Stasera comincia la Liga, domani Premier e Ligue1 

La prima a scattare è stata la Eredivisie olandese. Stasera tocca alla Liga spagnola anticipare con due incontri il weekend nel quale si mettono in moto (oltre a Serie A e Serie B) anche Premier League e Ligue 1. La Bundesliga inizierà con una settimana di ritardo rispetto agli altri grandi tornei europei, venerdì 23 con l’anticipo Borussia-Monchengladbach-Bayer Leverkusen.

La caccia al Real Madrid di Carlo Ancelotti inizia stasera nei Paesi Baschi: alle 19 la Catedral di Bilbao aprei cancelli per Athletic-Getafe e alle 21.30 a Siviglia si giocherà Betis-Girona. Se il Real si è rinforzato con Endrick e Mbappè, Barcellona (in attesa di trovare i soldi per poter tesserare Dani Olmo) e soprattutto Atletico Madrid non sono stati a guardare e si propongono come primi sfidanti dei “reyes de Europa”.

In Inghilterra, il Manchester City resta la squadra da battere, nonostante le incognite legate al futuro di Pep Guardiola, un mercato fin qui all'insegna della spending review e la cessione di una delle sue stelle. Subito dopo aver vinto la Community Shield, sui concittadini dello United, il City ha ufficializzato l'addio dell'attaccante argentino Julian Alvarez, andato per 90 milioni all'Atletico Madrid. I quattro volte campioni in carica debutteranno domenica, ospiti del Chelsea di Enzo Maresca a Stamford Bridge. Domani si cominca alle 21 con Manchester United-Fulham, mentre alle 20.45 la Ligue 1 senza Mbappè scatta con Le Havre-Psg.

