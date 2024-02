Stasera c’è Milan-Napoli 

In attesa di Juventus-Udinese, che chiuderà domani sera la 24esima giornata, oggi sono in programma cinque partite. Si comincia alle 12,30 con Fiorentina-Frosinone. I viola arrivano da un periodo opaco e cercano il successo per restare a contatto coi primi quattro posti, il tecnico Italiano contro i ciociari di Di Francesco dovrebbe puntare sul nuovo acquisto Belotti.

Alle 15 si giocano Bologna-Lecce e Monza-Verona. I rossoblù di Thiago Motta sono la sorpresa del campionato e hanno intenzione di proseguire la marcia che li ha condotti anche al quarto posto, mentre i salentini ancora non hanno una distanza rassicurante dalla zona retrocessione e non possono permettersi passi falsi. I brianzoli allenati da Palladino navigano in una zona di classifica tranquilla e attendono un Verona in difficoltà oltre che rivoluzionato dal mercato invernale, col tecnico Baroni chiamato a compiere un mezzo miracolo.

Si chiude col big match Milan-Napoli alle 20,45 a San Siro: i rossoneri vogliono avvicinarsi al secondo posto e tenere accese le speranze scudetto, i campani cercano punti per accedere alla Champions.

