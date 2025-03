Stasera c’è Genoa-Lecce 

Il Genoa è reduce da un ko e due pareggi, l’ultimo a Cagliari. Il Lecce da tre sconfitte, l’ultima sanguinosa contro il Milan dopo essere stato avanti di due gol. Entrambe le squadre cercano, dunque, una vittoria, stasera a Marassi nell’anticipo del 29° turno della Serie A, per rilanciarsi.

Qui Genoa

Dieci i giocatori indisponibili per il Grifone: Bani, Vitinha, Messias, Ekuban, Cornet, Ahanor, Cuenca, Kassa, Balotelli e Thorsby. L'uomo in più per Vieira sarà il pubblico: «Ci aspettiamo una partita difficile ma non dimentichiamo che in casa nelle ultime quattro sfide abbiamo conquistato dieci punti. Siamo pronti ad affrontare una squadra forte ma giocheremo in casa e il nostro punto forte sarà il pubblico».

Qui Lecce

L’allenatore dei pugliesi, a sua volta, dà la scossa: «Indietro non si torna e devi pensare alla prossima, avendo la forza e la capacità di azzerare tutto. Se ne esce con la determinazione e con una nuova possibilità di rifarti. La gara contro il Milan», tiene a precisare Giampaolo, «l'abbiamo persa noi per alcuni dettagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA