“Stasera c’è Cattelan” 

Alessandro Cattelan ritorna oggi in seconda serata su Rai2 con una nuova puntata del late night show che propone ai protagonisti sotto i riflettori interviste sorprendenti tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti.

Super gli ospiti di questa sera: Sylvester Stallone insieme alla sua famiglia in collegamento, la moglie Jennifer Flavin e le figlie, i cantanti Diodato e Fabri Fibra, e New Martina, la tiktoker da quasi 7 milioni di follower in 8 mesi, postando anche 50-60 video al giorno, in cui sistema le cover sui telefoni dei clienti. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.