Stasera al Lazzaretto  il gran galà del circo 

L'allegra carovana dei camper del teatro cagliaritano Circo Maccus, assieme al teatro del Sottosuolo (Carbonia), Mediterrarte (Olbia), ma anche con gli artisti toscani del teatro delle Foglie

Teatro nelle Foglie, i piemontesi del circo Sottovuoto e i francesi di Le Cabriole saranno di scena questa sera alle 21 con il cabaret di chiusura del festival “Circondando 2023”, nei locali del Lazzaretto di Sant’Elia. Tutte le compagnie che hanno partecipato alla manifestazione allestiranno uno spettacolo frutto del lavoro condiviso durante la rassegna, coinvolgendo i bambini delle scuole che hanno partecipato al progetto. «Sarà un finale con botto quello del festival Circondando del Teatro Circo Maccus», si legge in una nota, «che chiude coinvolgendo tutte le sei compagnie circensi che dal 23 giugno hanno percorso la Sardegna dal Nord al Sud con 20 performance di circo contemporaneo».L'evento è preceduto da un momento di riflessione intorno ai temi della sostenibilità ambientale con la conferenza Ecologia ed Ecosistemi a cura dell’architetto Luca Spitoni che si terrà alle 19.

Alla rassegna hanno preso parte circa 2 mila partecipante in 20 scuole di tutta l’Isola, grazie alla collaborazione e al sostegno di promotori e sponsor pubblici e privati come il Comune di Cagliari, quello di Quartu, la Regione, il Mibac la Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Pedra e Cupa Village di Budoni e Mediterrarte di Olbia. La direzione artistica è stata di Virginia Viviano e hanno collaborato Gianni Sanna (direttore tecnico), Andres Gutierrez (artista di strada e conduttore dei laboratori), Camilla Vargiu (referente scuole), Silvia Sotgiu (insegnante acrobatica aerea). I laboratori e gli spettacoli sono aperti a tutti, su offerta libera e consapevole.

