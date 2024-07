Stasera a Ollolai la sfida del Palio degli asinelli 

Un appuntamento giunto alla XXI edizione, che a Ollolai definiscono con orgoglio «l’evento dell’estate in Barbagia». Stasera, dalle 21, si rinnoverà l’appuntamento con il Palio degli asinelli, come sempre in piazza Marconi. I colori delle contrade, l’agonismo, la convivialità. La comunità barbaricina farà festa, tra gare combattute, musica e spettacolo.

Il borgo di Ospitone è pronto ad accogliere la consueta invasione di appassionati e turisti. L’anello in terra battuta garantirà uno spettacolo collaudato, grazie all’organizzazione della locale Pro loco. La partenza è fissata per le 21, con il Corteo medievale della Sardegna che avrà come protagonisti i Tamburini e trombettieri del gruppo Città di Oristano e gli Sbandieratori e musicisti del Borgo Moretta di Alba. Poi, spazio alla sfera agonistica: da una parte “Su Palu de sos vihinados”, che vedrà sfidarsi i rioni storici del paese; dall’altra la gara più attesa, il Palio degli asinelli. «Non vediamo l'ora di accogliere e di mettere in mostra le bellezze che Ollolai ha da offrire - spiega il presidente della Pro loco, Alessandro Daga - Il Palio è agonismo, divertimento ma soprattutto cultura». Pierpaolo Soro, presidente dell’associazione Palio degli asinelli: «Abbiamo visto questa manifestazione crescere negli anni. Dietro le quinte un lungo lavoro di programmazione che ci ha permesso di farci conoscere, edizione dopo edizione». (gi. lo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA