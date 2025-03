Stasera a Madrid tra Atletico e Real qualcuno piangerà 

Madrid. La settimana dei derby di Madrid si chiude questa notte (ore 21) al Metropolitano. Atletico e Real si affrontano nella seconda di due partite europee, intervallate da due stracittadine minori, rispettivamente con Getafe e Rayo Vallecano. Il gol di Brahim Díaz ha permesso al Real Madrid di centrare l’obiettivo («ottenere un piccolo vantaggio in una sfida che sarà molto equilibrata», aveva detto Carlo Ancelotti) e ottenere la prima vittoria sull'Atletico in questa stagione dopo due pareggi molto combattuti nella Liga. Adesso i Colchoneros , che in Europa hanno una solida tradizione negativa contro i Blancos , vorrebbero tentare la remontada negli ottavi davanti al pubblico di casa.

La qualificazione «non è chiusa», ha detto lo stesso Díaz, dopo l'allenamento di rifinitura della vigilia. Diego Simeone è invece fiducioso che il pubblico di casa sarà pronto a «spronarci, a darci energia. Non siamo riusciti a trarre un vantaggio migliore quando avevamo il controllo del gioco all'andata. Giocare in casa ci dà sempre maggiore carica», confida il tecnico argentino. «I nostri tifosi ci spingono, ci danno energia. Avremo bisogno della nostra gente». Da parte sua Ancelotti sottolinea come i dettagli saranno decisivi: «Tutte le partite contro l’Atletico sono sempre molto combattute e stavolta sarà lo stesso, i piccoli dettagli saranno decisivi. Chi non parte da titolare potrà dare sicuramente il suo contributo, un cambio al momento giusto può fare la differenza».

Le altre sfide

Quella dell'Arsenal all'Emirates Stadium a Londra sarà una passerella per la gioia dei sostenitori dei Gunners dopo il roboante 7-1 rifilato all'andata nei Paesi Bassi al Psv Eindhoven, mentre molto più aperta sarà la sfida delle 18.45 tra Lilla e Borussia Dortmund che in Germania hanno pareggiato 1-1. Per i francesi sarebbe la prima volta nei quarti della massima competizione europea, mentre nella squadra tedesca vicecampione d'Europa in carica ancora non si vedono i benefici della cura Nico Kovac. Ha un bel vantaggio anche l'altra inglese in campo, l'Aston Villa del duo tecnico-dirigenziale spagnolo Emery-Monchi, che al Villa Park di Birmingham attende i belgi del Club Brugge già battuti all'andata 3-1.

