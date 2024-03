Stasera a Lisbona tocca all’Atalanta 

Stasera l’Atalanta a Lisbona contro lo Sporting, domani il Milan a San Siro con lo Slavia Praga, la Roma all’Olimpico con il Brighton e la Fiorentina ad Haifa col Maccabi. Tornano anche l’Europa e la Conference League in questa settimana di coppe europee, ma se nella Champions siamo già al ritorno degli ottavi di finale, nelle due competizioni “minori” ancora si deve disputare l’andata.

Cominciano i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, impegnati alle 18,45 in terra lusitana dove però hanno vinto nel girone di qualificazione. Allora, il 5 ottobre, la Dea si impose 2-1 grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri che resero ininfluente la rete di Gyokeres; alcune settimane dopo a Bergamo la partita finì 1-1 con le marcature di Scamacca ed Edwards. Oggi l’Atalanta ha i favori del pronostico ma giocare allo stadio Alvalade non è semplice. È il terzo incrocio tra le due squadre nella fase a eliminazione diretta: nel 1963 il primo turno della Coppa delle Coppe dopo la parità tra andata e ritorno finì allo spareggio e passarono i portoghesi; nel 1988 l’Atalanta di Mondonico era in Serie B e nei quarti della stessa Coppa delle Coppe passò in semifinale.

Domani alla stessa ora scende in campo la nuova Roma di De Rossi. Da quando l’ex bandiera ha sostituito Mourinho in panchina i giallorossi volano: sei successi, un pari col Feyenoord e il ko con l’Inter in procinto di vincere lo scudetto. Il match contro la squadra dell’italiano De Zerbi non sarà semplice, i britannici giocano bene e sono abituati ai ritmi molto elevati della Premier League. Ma la Lupa è superiore sotto molti punti di vista.

Alle 21 sarà la volta del Milan in casa contro i cechi dello Slavia Praga. Reduci dal sofferto e non privo di polemiche successo sulla Lazio a Roma, i rossoneri puntano a vincere il trofeo, unica strada perché il tecnico Stefano Pioli salvi la panchina a fine anno. Il Diavolo è favoritissimo ma gli avversari hanno creato non poche difficoltà nei gironi alla Roma all’epoca guidata da Mourinho. Possibile la difesa a quattro, una mediana a due e una sola punta (Giroud) aiutata da tre fantasisti (Pulisic, Loftus Cheek e Leao). In ogni caso l’imperativo è vincere.

Contemporaneamente i viola di Vincenzo Italiano giocheranno col Maccabi Haifa. Fiorentina più forte, ma l’impegno non è da sottovalutare: un anno fa in Champions (ottobre 2022) la Juventus fece una pessima figura perdendo 2-0 allo stadio Sammy Ofer di fatto abbandonando le speranze di qualificarsi agli ottavi della competizione. In questo caso però si giocherà a Budapest, in campo neutro, a causa della guerra in corso sulla striscia di Gaza. Fiorentina al completo, il Maccabi conta ben sei infortunati.

