Stasera a Elmas il debutto di Argiolas 

L’esordio sul ring a petto nudo, senza canottiera, a 24 anni. Sebastiano Argiolas debutta questa sera nella “sua” Elmas tra i professionisti: sei riprese contro il più esperto colombiano Jeisson Vivas. Figlio d’arte (papà Stefano, campione italiano nel 1995 tra i dilettanti, lo guida all’angolo), “prodotto” di una scuola storica per il pugilato in Sardegna, la Elmas Boxe Locci-Monduzzi, per Sebastiano e la notte che aspettava fin dal 2012, quando ha cominciato a tirare pugni sul ring. «È un sogno che ha fin da piccolo», dice papà Stefano, «da sempre ha una boxe più propensa al professionismo, essendo dotato di una discreta potenza che tra i pro è di fondamentale importanza», spiega.

Stasera sul ring del palazzetto di via Giliacquas (primo gong alle 19) torna dopo 8 anni Manolo Cherchi: il peso piuma di Elmas, da giovane un talento della boxe isolana (per anni nel clan azzurro, bronzo europeo, più volte campione italiano), affronterà Munsod June Paulo, pugile brasiliano tesserato con la Lombardia.

Una statua per Tore

Intanto ieri ad Alghero è stato presentato il bozzetto della statua che la città catalana vorrebbe dedicare all’ex campione del Mondo Tore Burruni. A proporla l’omonima associazione e un comitato appositamente creato.

RIPRODUZIONE RISERVATA