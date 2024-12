Startup sarda contro le truffe on line 

Tutto è nato nel 2018 con l’obiettivo di proteggere gli acquisti in rete, prevenendo truffe e offrendo servizi digitali di consulenza a privati e aziende. Oggi, a distanza di 6 anni “Certa“ non è solamente un’azienda leader nella cybersecurity, ma un sogno riuscito dall’unione di tre giovani talentuosi: Riccardo Sanna (34) di Belvì, Antonio Masini (35) di Fonni ed Emanuele Sogus (35) di Gonnosfonadiga.

Scommessa vinta

Per la triade legata da un’amicizia maturata a Cagliari, dove l’azienda ha sede legale, un passato di esperienze lavorative diverse, con Sanna formatosi all’Istituto Europeo di Design, Masini fra settore dolciario e ricettivo, Sogus CTO (Chief Technlogy Officier) con importanti esperienze nella Silicon Valley, prima di tornare a casa nel 2016.

Un lavoro di squadra che, dopo una lunga gavetta, raccoglie adesioni anche in Giappone, dove nei giorni scorsi, Sanna (CEO della realtà) ha partecipato all’Innovation Leadership Summit di Tokyo, presentando il nuovo servizio “Certy AI”, basato sull’intelligenza artificiale nella sicurezza online. Da qui l’accento di Sanna, alla nuova creazione del Certy AI «con cui attraverso un assistente virtuale operativo h24 sul nostro sito e in quello delle aziende aderenti, offriremo un supporto nella sicurezza online». «Di anno in anno - aggiunge Sanna - abbiamo perfezionato la nostra gamma di servizi, così da abbracciare tutto il mercato. Certy AI, sarà quel tassello che ci renderà più competitivi, creando un ponte col Giappone e dimostrando di come l’Intelligenza artificiale se ben utilizzata possa migliorare la qualità di vita di tanti. Le truffe in rete sono sempre più frequenti, noi puntiamo a combatterle in piena sinergia con privati e istituzioni».Per questo Sanna ribadisce orgoglioso: «La nostra è un’impresa interamente sarda. Fare impresa in Sardegna oggi è difficile, fra tassazione elevata e burocrazia, ma non intendiamo arrenderci, nel combattere per il futuro di questa terra meravigliosa»

