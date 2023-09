Startup innovative,  il progetto Invitalia  

Sarà presentato oggi alle 16.30 nella sala conferenze del T Hotel, il “Bravo Innovation Hub”, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. Il progetto è alla sua terza edizione, dopo i successi dei programmi “+Turismo +Cultura” e “Agrifood”.

Nel corso del pomeriggio sarà presentato in dettaglio il programma “Mobilità Green e Smart Cities” e i progetti delle 10 startup che, presso la Biblioteca Metropolitana e la Sala Polifunzionale, all’interno del Parco di Monte Claro, per 12 settimane seguiranno il percorso sotto la guida di Nana Bianca con Apply Consulting e Startup Italia!. Per accreditarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo ufficiostampa@invitalia.it entro le 14.30.

Dopo la registrazione e i saluti istituzionali del sindaco Paolo Truzzu e del direttore della Città metropolitana Stefano Mameli, seguirà la presentazione del programma Mobilità Green e Smart Cities da parte di Alfredo Bruni, responsabile education e open innovation di Invitalia e

Matteo Boccia, innovation manager Apply Consulting, partner di Bravo Innovation Hub. Poi ci sarà la relazione sul tema “Come scalare nel mondo a partire dal (Sud) Italia” da parte di

Raffaele Terrone, socio fondatore di Scalapay e Alessandro Sordi, Ad di Nana Bianca. Alle 18 i dibattito su “Sardegna, terra di innovazione e opportunità per le 10 startup protagoniste”. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Gallo, responsabile incentivi e innovazione, di Invitalia. Modera l’evento Chiara Trombetta, responsabile media ed eventi StartupItalia.

