Starship, un test riuscito a metà 

Secondo i programmi, lo stadio superiore avrebbe dovuto spingere la Starship alla quota di 233 chilometri e, a circa 90 minuti dal lancio, questa sarebbe poi rientrata a Terra con un ammaraggio al largo delle Hawaii. Non è andata così. Già al momento del lancio qualcosa non aveva funzionato e cinque dei 33 motori del razzo non si erano accesi. Qualche minuto più tardi è apparso evidente che la separazione della Starship dal lanciatore non era avvenuta: i due veicoli hanno cominciato a oscillare e a cadere in modo incontrollato. Quindi, a circa quattro minuti dal lancio, la SpaceX ha deciso di far esplodere navetta e stadio superiore del Super Heavy. Secondo i primi dati, la Starship ha raggiunto la quota di 39 chilometri, invece dei 233 previsti.

Nella Starbase, la base di lancio della SpaceX a Boca Chica Beach, in Texas, un entusiasmo alle stelle aveva accompagnato la ripresa del conto alla rovescia dopo lo stop tecnico e un grande applauso ha salutato il lancio, che avrebbe dovuto segnare un record storico: il Super Heavy, ossia il lanciatore più grande in assoluto mai costruito, alto 120 metri e con un diametro di 9 metri, avrebbe fatto volare la nave spaziale destinata a raggiungere in futuro la Luna e Marte.

New York. Si è alzata in volo ma non è riuscita a separarsi dal lanciatore, ha cominciato a oscillare e poi è stata fatta esplodere: la Starship, la nave spaziale di Elon Musk destinata ai futuri viaggi sulla Luna e Marte, ha affrontato il suo primo test e l’epilogo è stato giudicato da molti un fallimento, ma per gli addetti ai lavori è solo un passo prevedibile, quasi inevitabile quando si sperimenta qualcosa di completamente nuovo, come la più grande nave spaziale mai costruita, integrata sul lanciatore più grande di sempre.

Il percorso

Il prossimo tentativo

Adesso comincia un periodo intenso di lavoro per capire che cosa non abbia funzionato e perché, ma Elon Musk è ottimista, ha detto che il prossimo test potrebbe avvenire «tra pochi mesi» ed è soddisfatto del risultato ottenuto: «Congratulazioni alla squadra di SpaceX per l'emozionante lancio di prova di Starship». L'obiettivo di test come questi – hanno detto i tecnici della SpaceX – è raccogliere dati ed essere pronti a ricominciare.

È una lunga strada che il mondo dello spazio conosce bene, tanto che l'amministratore capo della Nasa, Bill Nelson, ha scritto in un tweet: «Congratulazioni a SpaceX per il primo test di volo integrato di Starship. Ogni grande risultato nel corso della storia ha richiesto un certo livello di rischio calcolato, perché con un grande rischio arriva una grande ricompensa. In attesa di tutto ciò che SpaceX apprenderà, del prossimo test di volo e oltre».

Per il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher, il decollo della Starship è stato «un successo incredibile», che ha permesso di «apprendere grandi lezioni. Sono fiducioso che SpaceX risolverà rapidamente i problemi e tornerà presto sulla piattaforma di lancio. C'è spazio per tutti noi per imparare dai lanci di prova».

