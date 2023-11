StarShip fallisce e viene fatta esplodere 

È finito in un'esplosione anche il secondo test della StarShip, la navetta della SpaceX che con il razzo Super Heavy è stata progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte e sulla quale la Nasa sta investendo moltissimo in vista delle missioni del programma Artemis, il cui obiettivo è portare astronauti sulla Luna.

Ci sarà, però, ancora da aspettare, prima che il razzo più grande e potente del mondo si dimostri in grado di realizzare un obiettivo tanto ambizioso. Come era accaduto nel primo test del 20 aprile scorso, la navetta è stata fatta esplodere poco dopo il lancio.

Alle 14,03 italiane il gigantesco razzo alto 122 metri è partito con la navetta StarShip dalla base di Boca Chica della SpaceX, sulla costa del Golfo del Texas. Tutti i 33 motori Raptor del razzo Super Heavy si sono accesi e a tre minuti dal lancio la navetta StarShip si è separata dal primo stadio. Ma subito dopo il razzo ha cominciato a cadere in modo anomalo ed è esploso. La StarShip, intanto, ha proseguito il volo, ma prima che potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e a circa 12 minuti dal lancio la navetta è stata fatta esplodere.

