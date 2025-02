Starmer: «Kiev deve entrare nella Nato» 

Londra. Un tentativo di presa di distanza. Va interpretata così la dichiarazione con cui il primo ministro laburista britannico, Keir Starmer, leader del Paese da sempre stretto alleato di Washington, ha provato ieri a smarcarsi dai segnali di una svolta radicale americana - ai limiti dello sganciamento - sul destino della guerra fra Russia e Ucraina. Un fronte che Starmer giura di non voler disertare, nel nome della linea dura cavalcata nei confronti di Mosca fin dall’inizio del conflitto, tre anni or sono con il premier Boris Johnson. Come emerso da una conversazione col presidente Volodymyr Zelensky nella quale ha rimarcato che Kiev - nella visione di Londra - resta incamminata «in un percorso irreversibile verso la Nato». Percorso «concordato dagli alleati al vertice di Washington» del 2024, ha puntualizzato, ribadendo che il Regno intende continuare a fornire «sostegno concreto all’Ucraina» in termini di aiuti, armi, «garanzie di sicurezza». E non senza rigettare qualsiasi negoziato con Vladimir Putin che scavalchi Zelensky. Un controcanto rispetto alla liquidazione di ogni prospettiva di adesione ucraina alla Nato come “irrealistica” da parte del presidente Usa Donald Trump.

