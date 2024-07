Starmer già al lavoro «La priorità è il Pil, piano Ruanda addio» 

LONDRA. Subito al lavoro per rimettere in sesto il Regno Unito con una priorità su tutte: la crescita dell’economia. È l’immagine che Keir Starmer ha voluto dare all’indomani della vittoria a valanga dei laburisti dopo 14 anni di potere Tory. Completato in poche ore il nucleo del governo, sir Keir si è presentato come un primo ministro-manager, deciso a «ricostruire» il Paese, privo di bacchette magiche ma deciso a metter mano ai dossier urgenti. Ha convocato quindi un consiglio dei ministri straordinario, nel weekend, seguito da una prima conferenza stampa. Un piano d’azione sulla crescita è annunciato già per domani in tandem con Rachel Revees, prima cancelliera dello Scacchiere donna. Sul fronte internazionale è confermato il sostegno a Kiev, su quello interno Starmer ha indicato fra le emergenze - Pil a parte - il servizio sanitario nazionale (Nhs) e il settore carcerario, entrambi «allo sfascio», mentre sul tema migranti ha definito «morto e sepolto» il piano Ruanda dei conservatori per trasferire in Africano quote di richiedenti asilo sbarcati clandestinamente: «Una messinscena priva di capacità deterrente».

