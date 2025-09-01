Starmer corre ai ripari con un mini rimpasto 

Londra. Un mini rimpasto per cercare di uscire dal buco nero di una grave crisi di consensi nel primo anno al potere. È lo scossone che il premier laburista britannico Keir Starmer ha fatto coincidere con la ripresa di settembre dell’attività parlamentare di Westminster dopo una pausa estiva segnata da cattive notizie sul fronte dell’economia del Regno e da fibrillazioni sulla cosiddetta «emergenza immigrazione»: dossier oggetto di tensioni politiche e proteste di piazza, a dispetto dei tentativi di sir Keir d’inseguire la linea dura sul tema.

L’iniziativa del primo ministro, premessa di ulteriori rimpasti che secondo i media potrebbero arrivare a breve, si è abbattuta in particolare sul Tesoro. Quasi a voler commissariare la contestata cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, presa di mira per i risultati economici deludenti ottenuti sin qui dal Labour dopo il ritorno a Downing Street nel luglio 2024; e attesa il mese prossimo alla Camera dei Comuni dalla presentazione di una manovra finanziaria ad alto rischio - fra indebitamento pubblico record, inflazione in ripresa, crescita asfittica e timori di nuove tasse - che potrebbe rappresentare il suo canto del cigno. Approfittando delle dimissioni dell’ex manager della sanità Nin Pandit, Starmer ha promosso l’emergente 38enne Darren Jones, più liberale che laburista in senso tradizionale e già numero due della Reeves, nell’inedito incarico di chief secretary dell’ufficio del premier. Mentre ruoli di rilievo sono stati assegnati all’accademica Minouche Shafik, ex preside della London School of Economics e della Columbia University, nominata super consulente economica, e al guru Tim Allen, che torna a Downing Street 20 anni dopo aver fatto parte del team di Tony Blair, in veste di direttore delle comunicazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA