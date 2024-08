Starmer: con Berlino trattato storico, ma sulla Brexit non si cambia 

BERLINO. La Brexit non è reversibile neppure con i laburisti al governo, ma il primo ministro britannico Keir Starmer cambia passo nei confronti dell’Ue rispetto ai suoi predecessori. A neppure due mesi dall’insediamento arriva a Berlino in visita ufficiale trova e trova Olaf Scholz, partner politicamente affine, ben lieto di «afferrare la mano tesa» e annunciare «un trattato inedito fra Gran Bretagna e Germania». È il primo fra i due Paesi, «per rilanciare la collaborazione sua una base completamente nuova», ha spiegato Scholz, «che rispecchi l’ampiezza dei lunghi rapporti di relazioni amichevoli e fondate sulla fiducia». Un accordo «di importanza generazionale», gli ha fatto eco il premier laburista, che tocca aree decisive come a difesa, il commercio e la lotta agli immigrati irregolari. L’intenzione è di definire il trattato entro la fine dell’anno.

Ma Starmer ha anche ribadito esplicitamente ch sulla Brexit indietro non si torna: «Noi vogliamo una nuova partenza, un reset con l’Europa. Questo non significa che torneremo indietro sulla Brexit e rientreremo nell’Ue». L’intenzione è «riparare le relazioni che si sono rotte» e riavvicinarsi ai partner continentali. Anche così si inquadrano le visite diplomatiche a Berlino e a Parigi (in serata Starmer si è spostato nella capitale francese, dove ha preso parte anche alla inaugurazione dei giochi paralimpici).

«In tutte le questioni più importanti la Gran Bretagna è un partner irrinunciabile per l’Europa», ha scandito Scholz, e i rapporti con Londra «vanno curati per il benessere della dei nostri Paesi, dell’Europa» e per la necessaria attenzione al tema della «sicurezza». La stampa tedesca sottolinea poi la nuova sintonia non sarebbe «solo questione formale», sottolineando come la Gran Bretagna di Sunak suscitasse a Berlino meno entusiasmo. Inoltre su Medioriente e Ucraina le dichiarazioni dei due leader sono risultate pressoché sovrapponibili, ad attestare posizioni assolutamente coincidenti in tema di politica estera. I due partner non avrebbero parlato invece per ora dell’auspicio di Berlino di ristabilire la libera circolazione per i giovani tedeschi verso la Gran Bretagna, uno dei nodi su cui la Germania spinge. Ma il filo del dialogo sembra riannodato bene e il confronto è promettente.

