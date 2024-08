Starmer alla nazione: «Finanziaria dolorosa» 

Londra. Niente ottimismo alla Blair, la prospettiva di un avvenire migliore per il Regno Unito del dopo Brexit è rinviato a data da destinarsi. Keir Starmer, a 50 giorni dalle elezioni del 4 luglio segnate dal ritorno al potere del Labour sotto la sua leadership moderata, mette le mani avanti in vista della ripresa post-estiva il 2 settembre dei lavori a Westminster; e in un discorso dal Rose Garden di Downing Street preannuncia una finanziaria «dolorosa» per l’autunno: non senza avvertire i britannici che le cose andranno addirittura «peggio prima di migliorare».

L’obiettivo, evidenziato dallo slogan di lungo periodo Fixing the foundations (Ricostruire le fondamenta) scritto sul podio dal quale Starmer si è rivolto ai giornalisti e alla nazione, resta quello di rilanciare la crescita dell'economia, ma pure di rimediare alle “crepe” sociali aperte a suo dire dai Tories; e sfruttate per ultimi dai “teppisti” che hanno alimentato i recenti riots. Nel quadro d'un percorso che richiede al momento «decisioni difficili», a partire dalla temuta finanziaria d'esordio, in calendario il 30 ottobre, della sua ministra dell'Economia, Rachel Reeves, prima cancelliera dello Scacchiere donna nella storia dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA