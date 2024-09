Starmer a Roma:  confronto con Meloni sul piano migranti 

La sintonia c’è. Nonostante i distinguo sull’utilizzo delle armi occidentali da parte di Kiev, la prima visita in Italia di Keir Starmer certifica che la distanza politica tra i due governi non intacca la «collaborazione estremamente solida» che Giorgia Meloni aveva inaugurato con «l’amico» Rishi Sunak. E potrebbe anzi cementarsi proprio sul dossier più controverso, quello della gestione dei migranti. Il primo ministro laburista è venuto a Roma, per sua ammissione, per studiare il modello italiano: non solo il progetto Albania che «ancora deve partire» ma anche la strategia che punta a fermare le partenze e le «tecniche» di monitoraggio del fenomeno migratorio. Starmer era accompagnato da Martin Hewitt, nuovo capo della task force voluta dal governo laburista per contrastare gli sbarchi illegali sulle coste del Regno Unito. Una alternativa al piano Ruanda del vecchio esecutivo conservatore, eliminato dal premier appena insediato. Starmer è interessato, come spiega dopo l’incontro con Meloni, al lavoro che l’Italia fa «a monte, coinvolgendo» i paesi di origine e di transito dei migranti. Un approccio «molto efficace», come dimostra il calo degli sbarchi sulle coste italiane.

