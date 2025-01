Starlink, Musk insiste e sorride a Salvini 

Sarà un accordo «fantastico». Anche «altri Paesi in Europa chiederanno di usufruirne». Così Elon Musk, naturalmente su X, risponde al vicepremier Matteo Salvini che, sulla stessa piattaforma, aveva auspicato un accordo per l’utilizzo di SpaceX-Starlink considerandolo un’opportunità. E così getta altra benzina sul fuoco di una polemica che in Italia e in Europa sta diventando incandescente. Tanto che fonti di governo ripetono quanto già puntualizzato, e cioè che non c’è alcun accordo tra l’Italia e SpaceX, la società satellitare dell’uomo più ricco del mondo. Ma l’ennesimo post di Musk sull’Italia, mentre Donald Trump chiede agli alleati della Nato di aumentare le spese militari addirittura al 5 per cento, allarma sempre più le opposizioni che leggono anche diverse vedute nella maggioranza.

Lo scenario

Tanto che mentre il Pd chiede con forza che Giorgia Meloni si presenti alle Camere per spiegare quanto stia succedendo, la segretaria Elly Schlein parla chiaramente di un Salvini che smentisce Meloni: «La corsa della destra italiana al bacio della pantofola all’uomo più ricco del mondo starebbe assumendo tratti ridicoli, se non fosse che in gioco ci sono la sicurezza nazionale, i soldi dei cittadini italiani e i loro dati sensibili». A rendere chiaro il clima di estrema preoccupazione ci pensa che il capogruppo Dem al Senato Francesco Boccia che ha scritto al presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa: «È grave che una discussione tanto importante che riguarda i livelli di sicurezza degli apparati di Governo del nostro Paese, e quindi la sicurezza del Paese stesso, non sia mai stata affrontata in Parlamento». Ancora più dure le dichiarazioni del resto dell’opposizione: «Sul piatto resta un possibile accordo per consegnare pezzi della nostra sicurezza nazionale a Musk per 1,5 miliardi degli italiani. Vengano in Parlamento a spiegare anziché stare sui social», chiede il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte. Carlo Calenda di Azione si dice pronto «alle bar ricate» contro l’accordo. Caustico il commento del segretario di +Europa Riccardo Magi: «Su Starlink Palazzo Chigi smentisce l’accordo con Musk, il quale però smentisce Meloni, che viene smentita anche da Salvini. Sembra un rompicapo».

Il tema

Della questione si occupa anche la Commissione europea con una precisazione di doppia lettura. Infatti se da un lato, spiega un portavoce, «l’Italia, in quanto Stato sovrano ha il pieno potere discrezionale», dall'altro ricorda che «un regolamento dell’Ue istituisce il sistema Iris ed è quindi applicabile in tutta l’Ue». Tema molto aperto quindi anche in Europa dove tutti pur riconoscono che il sistema Iris galleggia in un drammatico ritardo rispetto a Starlink. Che il tema sia di grande delicatezza lo dimostra anche un articolo del quotidiano della City, il Financial Times, che spiega come in queste ore la premier Giorgia Meloni stia affrontando «una tempesta politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA