Starliner, i due astronauti a terra il 19 

La Stazione Spaziale Internazionale è di nuovo affollatissima: sono in 11 a bordo, dopo l'arrivo dei quattro astronauti della missione Crew 10 con la navetta Crew Dragon Endurance, accolti con un grande entusiasmo. La loro presenza permette infatti di organizzare finalmente il rientro a Terra di Sunita Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della navetta Starliner arrivati a bordo nel giugno 2024 dopo un viaggio avventuroso e rimasti bloccati per nove mesi. La Nasa prevede che potranno tornare a Terra non prima del 19 marzo, Dopo due rinvii, la navetta Crew Dragon Endurance è stata lanciata con un Falcon 9 nella notte fra il 15 e il 16 marzo. A bordo l'astronauta Anne McClain, al comando, della Nasa come il pilota Nichole Ayers, con loro l'astronauta Takuya Onishi dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e il cosmonauta Kirill Peskov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Dopo un viaggio di 28 ore la navetta di SpaceX si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale.

