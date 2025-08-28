Starita e Sala, due rinforzi per la Torres 

La Torres presenta il giovane talento Mattia Sala e accoglie un altro volto nuovo: Ernesto Starita. Due innesti importanti per il reparto offensivo, che ha mantenuto solo Diakite e Mastinu dalla stagione passata. Pur di averli la società sassarese ha accettato di prenderli in prestito: Sala dal Pisa e Starita dal Benevento. Ora manca solo un esterno, preferibilmente di sinistra, ma c'è sempre l'opzione conferma di Zambataro, che dopo la trattativa saltata con la Ternana non è vicino ad altri club.

Starita

Un veterano della serie C. Ernesto Starita, 29 anni, ha calcato i campi per oltre 300 gare con le maglie – a ritroso- di Benevento, Monopoli, Casertana, Bisceglie, Pro Piacenza e Pisa. Giocatore che può fare sia la seconda punta, sia l'ala, e quindi ottimo per integrarsi sia con Musso sia con Diakite. Il giocatore napoletano è andato in doppia cifra in tre stagioni: due col Monopoli e uno con la Casertana. Nella stagione scorsa non ha avuto molto spazio al Benevento, ma comunque è stato apprezzato dall'attuale tecnico rossoblù Pazienza che ne ha caldeggiato l'arrivo, seppure a titolo temporaneo.

Starita era già ieri pomeriggio al “Vanni Sanna”. Da capire se sarà convocato per il match di domani a Campobasso, o se si preferirà attendere che si “metta in pari” con la squadra.

Sala

È uno dei giocatori classe 2005 che più ha impressionato nella stagione passata: 36 presenze (26 da titolare) nel Pontedera. Mattia Sala è cresciuto nel settore giovanile del Milan e poi è passato a quello del Pisa che lo ha ceduto in prestito solo perché è tornato in A. Conferma il neo giocatore rossoblù: «Credo che la Torres sia la squadra più giusta in questo momento della mia breve carriera per poter crescere». Sala racconta così il passaggio dalla Primavera ai professionisti: “Sì, è il passo più dfficile passare dalle giovanili a chi ha 10-15 anni, dvi imparare a sporcarti, a dare qualche colpo in più, se non li dai, li ricevi. In questo campionato cresci come giocatore e come persona».

È un giocatore molto duttile e quindi molto utile per il tecnico Pazienza che ha una preferenza per chi sa svolgere diversi compiti a seconda delle esigenze tattiche, soprattutto nel centrocampo a cinque che ha impostato. «Ho iniziato da centrocampista centrale, poi ho fatto la mezz'ala, il trequartista e alla fine persino l’ala, ma devo ammettere con sincerità che il ruolo di mezz'ala è quello che preferisco perché mi lascia più libertà sul campo». Il centrocampista rossoblù potrebbe anche rientrare tra i convocati per la trasferta di Campobasso. Sui giovani e la serie C ha idee ben precise: «Ne conosco diversi che giocano in questo campionato, con Michele Carboni siamo stati anche avversari quando era alla ternana. Secondo me c'è un buon livello, ma lo spazio, il minutaggio, noi giovani dobbiamo sapercelo guadagnare».

