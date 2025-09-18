VaiOnline
Cinema.
19 settembre 2025 alle 00:18

“Star Wars”, la Galassia è Trinità d’Agultu 

Il mistero che per settimane ha avvolto Trinità d’Agultu e Vignola è stato finalmente svelato. Non un live-action Disney né un film Marvel, ma qualcosa di molto più grande: “Star Wars”. Il regista Shawn Levy ha infatti confermato su Instagram che il prossimo capitolo della saga, intitolato “Star Wars: Starfighter,” è stato in parte girato a Trinità d’Agultu e Vignola, tra l’Isola Rossa e Costa Paradiso.

Il post mostra una foto con i protagonisti Ryan Gosling e il giovane esordiente Flynn Gray in posa contro lo sfondo mozzafiato del Mar Mediterraneo. Nessun dubbio per i fan sardi: la Gallura ha ospitato il set di una delle produzioni più attese del 2027.

La troupe Lucasfilm era sbarcata in Sardegna a inizio settembre, operando con il massimo riserbo. Le riprese si sono svolte in segreto lungo la costa, alimentando speculazioni e voci. Con la didascalia “Somewhere in the Mediterranean Sea #Starfighter”, Levy ha rotto il silenzio, portando la Gallura direttamente nella galassia di “Star Wars”.

“Star Wars: Starfighter” sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi de “L’Ascesa di Skywalker” e ha già un’uscita fissata per il 28 maggio 2027 negli Stati Uniti. Il cast, oltre a Gosling e Gray, vanta nomi di grande calibro come Amy Adams, Mia Goth e Matt Smith.

Questa non è la prima volta che la Sardegna attrae produzioni di tale portata. Dopo aver fatto da sfondo a film come “La Sirenetta!, che ha portato il suo cast e troupe tra Golfo Aranci, Santa Teresa e Castelsardo, l’isola si conferma un set cinematografico ideale.

