Stanziati quasi venti milioni: ripartiranno i lavori sulla 128 

Ci sono i soldi per proseguire i lavori sulla Statale 128, la Centrale sarda che taglia in due la Trexenta avvicinandola all’hinterland di Cagliari. È solo un piccolo percorso quello che verrà realizzato nei prossimi mesi ma è comunque una buona notizia per il territorio perché di fatto sblocca l’immobilismo degli ultimi anni dal punto di vista degli investimenti finalizzati al potenziamento della viabilità.

A fine gennaio il progetto del nuovo tratto della 128 da Mandas (avvio del cantiere nei pressi dell’area archeologica Su Angiu) alla rotonda di Suelli-Seuni sarà portato all'approvazione di tutti gli enti interessati che avranno poi novanta giorni di tempo per esprimere i propri pareri. La fase appena successiva prevede la valutazione di impatto ambientale e l’avvio della gara d'appalto. L’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha stanziato 19,5 milioni per realizzare l’opera (in totale, considerando i lavori già completati, l’investimento sulla Statale lievita perciò a 40 milioni di euro). «L’augurio è che adesso si possa procedere senza tentennamenti, avviando un veloce iter burocratico per realizzare un'opera fondamentale da appaltare subito per abbattere ulteriormente i tempi di percorrenza per Cagliari», dice il sindaco di Mandas Umberto Oppus. Il nuovo tratto di strada avrà anche il vantaggio di connettere i centri dell’alta Trexenta e in particolare Siurgus Donigala alla 128 e incrementare lo standard di sicurezza della viabilità territoriale. (sev. sir.)

