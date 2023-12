Stanziati quasi centomila euro per la sistemazione del cimitero 

Sono quasi 100 mila euro i soldi che il Comune destinerà al cimitero comunale. La decisione è stata presa dalla giunta che, con una apposita delibera, ha approvato il piano interventi sul camposanto che si affaccia in via San Sebastiano. La cifra è di 95mila euro, di cui 76mila arrivati dalla Regione (con il contributo costruzione e manutenzione dei cimiteri) e 19 mila aggiunti dalle stesse casse comunali come cofinanziamento sulle operazioni. L'amministrazione aveva fatto richiesta di finanziamento durante la precedente consiliatura, quella guidata da Enrico Collu. Ora, la nuova giunta di Fabrizio Madeddu approva il piano di interventi fissato dagli uffici tecnici di via Sassari. Tra le spese indicate spicca quella per un nuovo colombario (negli odierni cimiteri il colombario è il complesso dei vari ordini sovrapposti di loculi): per questa costruzione, presumibilmente nella parte nuova del cimitero, il Comune investe 33 mila euro. A questi occorre aggiungere l'iva, che ammonta a tremila euro. Spazio anche agli interventi sui servizi pubblici del cimitero. In questo caso si parla di una ristrutturazione e si investiranno 25 mila euro. Più alta la spesa per la manutenzione straordinaria delle coperture loculi e prospetti: 29 mila euro per questa ultima voce. A fronte di una spesa di circa 90 mila euro, ultimi cinquemila euro sono messi da parte per eventuali imprevisti o altri oneri a carico dell'amministrazione e non della ditta costruttrice.