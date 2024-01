Stanziati oltre 600 mila euro per lo sport del paese 

Un nuovo progetto esecutivo per il rifacimento del campo da calcio e dei campi da tennis dopo la risoluzione del contratto d’appalto con la ditta che si era aggiudicata i lavori nell’estate 2022 e il rifiuto dell’impresa classificata al secondo posto. Il progetto, adesso, è stato adeguato al nuovo prezziario regionale approvato nel 2023. I lavori - per un totale di 637 mila euro - prevedono la posa di un nuovo manto in erba sintetica e il rifacimento dei tre campi da tennis.

Per quanto riguarda il campo da calcio al termine dei lavori avrà i requisiti regolamentari per ospitare partite sino al campionato nazionale di Serie D. «Uno dei nostri principali obiettivi - ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - è quello di avere impianti sicuri ed efficienti per gli atleti locali e puntare inoltre sempre di più sul turismo attivo e sportivo». Diversi gli interventi realizzati dall’amministrazione comunale in ambito sportivo in questi ultimi anni. Fra i tanti un campo da padel (ingresso nord del paese), un campo da basket in piazza Is Tallaias e due palestre a cielo aperto: l’ultima vicino al mare proprio in questi giorni, nella zona di Porto Corallino. (g. a.)

