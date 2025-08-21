VaiOnline
Quartucciu.
Stanziati i fondi per gli atleti under 18 

A Quartucciu arrivano i contributi per gli atleti Under 18: ottomila euro per l’Audax Pallavolo, mentre altre due società sono ammesse al contributo ma con riserva, si tratta della Asd Karate Do Funakoshi e la Asd Amici Pallavolo.

L’amministrazione aveva stanziato 12mila euro come contributo alle associazioni sportive a sostegno dell’attività svolta nell’anno 2024/25, importo da erogare alle società in maniera proporzionale al numero di atleti under 18 iscritti e tesserati. Dall’istruttoria risulta quindi beneficiaria di un contributo pari a poco più di 8mila euro l’Audax Pallavolo con i suoi 81 atleti regolarmente tesserati, restano da confermare invece i contributi alle altre due richiedenti la Asd Karate Do Funakoshi (3.173 euro, 32 atleti) e la Asd Amici Pallavolo (793 euro, 8 atleti), a queste ultime l’amministrazione ha chiesto un supplemento rispetto alla documentazione già protocollata per poter così sciogliere la riserva.

