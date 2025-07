Stanziati 830mila euro per due colombari e 300 nuovi loculi 

Poco più di 830mila euro per altri due colombari, ciascuno con 174 nuovi loculi disponibili. Via libera della Giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico economica che consente all’amministrazione di via Porcu di proseguire - attraverso un altro step - con l’ampliamento del cimitero di via Marconi.

«L’obiettivo principale del Comune è garantire un fabbisogno tumulativo calcolato mediante statistiche che indica un numero di spazi salma non inferiore a 520-530 loculi ogni anno», viene spiegato nella relazione allegata alla delibera approvata dall’esecutivo comunale. Un ulteriore progetto per scongiurare l’emergenza di sepolture vissuta in passato, con bare ammassate per giorni nella camera mortuaria del camposanto comunale in attesa di spazi.

Nel documento redatto da un progettista si prevede «la costruzione di due colombari al primo piano, in prosecuzione di quello già realizzato» nell’ambito del primo lotto. Oltre trecento nuovi loculi in progetto quindi, con un centinaio di ossari. Ma in prospettiva ci sono altrettanti spazi ulteriori per le sepolture oltre le storiche mura di cinta del cimitero, che necessitano però di ulteriori risorse da investire per la costruzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA