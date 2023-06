Stanziati 74mila euro per la pulizia dei canali 

Al via la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio di Quartucciu. Oggetto dell’intervento, per il quale l’amministrazione ha investo 74 mila euro sono il rio Is Cungiaus, nel centro abitato, il rio Pirastu, riu Nou, rio Pixina Nuxedda, rio Corungiu. La prossima manutenzione è prevista tra settembre e ottobre. «La pulizia dei canali sta andando di pari passo con quella delle aree di proprietà comunale. Abbiamo iniziato più tardi rispetto agli anni precedenti solo perché il tempo non è stato favorevole», spiega l’assessore all’ambiente Walter Caredda.

