Serramanna.
16 ottobre 2025 alle 00:12

Stanziati 700mila euro per la sistemazione delle strade rurali 

Sono alcune decine le strade rurali rimesse a nuovo con i diversi cantieri messi in campo a Serramanna dall’amministrazione comunale. I lavori, costati complessivamente 700 mila euro, hanno riguardato le strade campestri utilizzate dai coltivatori.

«Stanno per concludersi gli interventi sulla viabilità rurale: decine di strade comunali sono state oggetto di manutenzione e messa in sicurezza grazie a quasi 700 mila euro di investimenti, suddivisi in tre diversi appalti», spiega il sindaco Gabriele Littera, che parla di «un passo importante per la cura del territorio e per il sostegno concreto a chi lo vive e lo lavora ogni giorno, con un intervento diffuso e capillare: chilometri di strade sistemate, cunette ripulite, tratti risagomati o stabilizzati per garantire una circolazione più sicura e confortevole». I lavori, non ancora conclusi, dureranno ancora qualche settimana: il tempo di sistemare alcune altre arterie campestri, poi il via ad altri progetti, con la progettazione di ulteriori interventi che «puntano a dare continuità nel tempo a un’attività fondamentale per il nostro territorio».

