Stanziati 600mila euro per i lavori nella rete idrica  

Un finanziamento regionale di 600 mila euro, consentirà al Comune di Fluminimaggiore di potenziare la rete idrica e fognaria consortile. La somma complessiva, circa 300 mila euro stanziati dall’assessorato regionale per i Lavori pubblici e altri 300 mila dall’Egas, sono stati concessi nei giorni scorsi all’amministrazione comunale del centro ex minerario. «Si tratta di una somma per noi molto importante – spiega il sindaco Paolo Sanna – perché ci permetterà di provvedere ad alcuni lavori di cui necessita tutto il sistema idrico integrato e in particolare la rete di distribuzione dell’acqua». Fluminimaggiore è uno dei pochi paesi in Sardegna dove il comune ancora gestisce autonomamente il proprio acquedotto e gli impianti di depurazione dei reflui. La concessione dell’autonomia fuori dalla gestione di Abbanoa, gli è stata riconosciuta dagli enti preposti alcuni anni fa, essendo un comune con meno di 4000 abitanti e avendo sempre avuto una gestione del servizio idrico integrato, che rispettava i criteri di efficienza ed economicità. «Con questo finanziamento - conclude Sanna – continueremo con la gestione autonoma a favore dei cittadini. Stiamo già lavorando per predisporre i progetti di intervento sulla rete idrica, che cercheremo di rendere esecutivi nel più breve tempo possibile». (fe. ma.)

