Sant’Antioco.
18 novembre 2025 alle 00:29

Stanziati 550mila euro per i lavori in via Nazionale 

La Regione stanzia 550 mila euro per risolvere in modo definitivo il problema degli allagamenti all’ingresso di Sant’Antioco. La strada d’accesso che, in occasione delle piogge più intense, si trasforma in un vero imbuto d’acqua.

«Un risultato atteso da anni e fondamentale per la sicurezza e la viabilità del paese - ha detto il sindaco Ignazio Locci - il finanziamento permetterà di realizzare l’opera di riqualificazione delle reti di drenaggio delle acque di prima pioggia che si concentrano all’imboccatura di via Nazionale, subito dopo il ponte, all’incrocio con via Carbonia». Proprio in quella zona, ogni volta che il cielo si apre, il sistema di smaltimento non riesce a reggere e la strada si allaga, creando disagi e rischi per automobilisti e residenti. «L’intervento, già progettato dal Comune, è ora coperto da un finanziamento immediatamente disponibile – spiega il primo cittadino – procederemo con l’appalto per arrivare alla soluzione del problema già nel 2026».

Il sindaco sottolinea come la concessione delle risorse rappresenti «un riconoscimento al lavoro portato avanti insieme agli uffici comunali» e ribadisce l’importanza di un’opera che punta a mettere fine a un disagio storico per l’intera comunità.

