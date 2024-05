Stanziati 400mila euro per il prato in erba sintetica 

Sarà pubblicato nelle prossime settimane il bando per la realizzazione di un manto in erba sintetica nel campo sportivo di Barrali. Un intervento inserito nel programma “Sport e periferie” del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri. Per il progetto, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro: «Il manto sintetico sostituirà quello in erba realizzato nel 1990 che non ha mai avuto una manutenzione vera e propria - spiega il sindaco Fausto Piga - oggi di erba nel campo ne è rimasta ben poca. Il nuovo manto avrà bisogno di meno manutenzione rispetto a quello in erba naturale con costi ridotti per le casse pubbliche. Contiamo di chiudere l’appalto entro luglio e di iniziare i lavori a settembre».

Per la completa riqualificazione dell’impianto sportivo, il Comune ha previsto una spesa di 2,2 milioni di euro. Attualmente è in fase di realizzazione il primo stralcio del progetto che doterà il complesso sportivo di un campo di calcetto (anche questo in sintetico) e degli spogliatoi. Per questo primo intervento, Barrali ha ricevuto un altro finanziamento di 150mila euro dai bandi del Pnrr per le infrastrutture sociali. Oltre alla realizzazione del manto in erba sintetica, è in programma un altro intervento per la costruzione della tribuna spettatori, la riqualificazione della pista di atletica, la biglietteria e un’area per i parcheggi. Il Comune ha già avviato l’iter per accedere ad altre fonti di finanziamento regionali e nazionali.