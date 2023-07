Stanziati 360 mila euro per i lavori nelle scuole medie 

È stato aggiudicato l’appalto per i lavori nell’edificio delle scuole medie di via Curie. Ad occuparsi dell’intervento un’impresa edile di Quartu. Il progetto ammonta a 360 mila euro, di cui 294 mila di finanziamento regionale e 73 mila di cofinanziamento comunale. Di questi, circa duecentomila euro il valore della manutenzione straordinaria che interesserà la copertura dello stabile. «È un intervento necessario - spiega la sindaca Beatrice Muscas - La convenzione di finanziamento tra la Regione e il Comune di Samassi risale allo scorso dicembre e ora stiamo procedendo con tutte le fasi che porteranno presto all’inizio dei lavori, auspicando che possano concludersi in tempi ragionevoli».

Gli interventi riguarderanno lo smaltimento della parte più vecchia del tetto attualmente in cattive condizioni, la rimozione del controsoffitto all’interno dell’aula predisposta alle attività musicali, la realizzazione di una nuova copertura in pannelli isolanti e di un contro solaio, e l’installazione di nuovi canali di gronda. I lavori, che rientrano nel “Piano straordinario dell’edilizia scolastica Iscol@”, si sono resi necessari a seguito della segnalazione fatta negli scorsi mesi dal dirigente scolastico, a cui è seguito il sopralluogo congiunto da parte dei tecnici degli uffici comunali e dell’ufficio tecnico regionale. Ancora nessuna data certa sull’inizio dei lavori, che dovrebbero partire nei prossimi mesi.

