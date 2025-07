Stanziati 300mila euro per i lavori in via Santa Severa 

Sistemare via Santa Severa, una delle strade del centro storico la cui pavimentazione è da tempo disconnessa. È questa una due delle priorità dell’amministrazione comunale. «È stata pubblicata la gara per i lavori sia di Santa Severa. La procedura – spiega il sindaco Stefano Altea – prevede 30 giorni per le domande e le buste verranno aperte ad inizio del mese di agosto. I lavori si svolgeranno all’inizio di settembre e il cantiere prevede una spesa di 300mila euro».

Si tratta di un intervento particolamente atteso in via Santa Severa, dove i lastroni in granito si presentano da troppo tempo disconnessi. Questo fatto causa non pochi problemi alle auto e ai pedoni. Questa strada è di particolare importanza per la presenza di una scuola dell’infanzia privata gestita dalle suore del Cenacolo e ogni giorno è continuo il via vai di genitori e nonni. Questo intervento si inserisce in una serie di lavori che vedono sia il miglioramento delle strade che della segnaletica in ottica di maggiore sicurezza e ordine. Così di recente sono stati inseriti passaggi pedonali rialzati in diverse strade ad alta intensità di traffico come via Roma e in via Villacidro.

Intanto rimangono altre strade in cui non mancano le situazioni di pericolo come nel caso di via Santa Croce dove non si contano negli ultimi anni le cadute di persone e anziane e non che, spesso, hanno riportato anche diverse fratture.

RIPRODUZIONE RISERVATA