Stanziati 300 milioni per sistemare le case popolari dell’Isola 

Si parte subito con 120 milioni di euro per riqualificare le case popolari della Sardegna. «È un primo intervento – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu – per l'edilizia popolare da parte della Regione che ha già stanziato 300 milioni di euro. In questo modo potremo ridare dignità a chi vive in questi appartamenti e creare un indotto per le imprese edili del territorio». Presentato a Sassari, nella sede Area di via Cervi, l'accordo quadro RinnovArea da Piu e, tra gli altri, dall'amministratore unico di Area Matteo Sestu.

Piu, che ricorda di aver vissuto 23 anni in una casa popolare, sottolinea l'importanza di una riqualificazione che nell'Isola mancava da troppo tempo. «Sono stati usati criteri oggettivi per la distribuzione delle risorse su parte dei 27mila alloggi Erp». Per esempio a Cagliari, e alle sue 7002 case, sono stati assegnati 35 milioni e 150mila euro, a Sassari 32 milioni e 900mila euro con 6553 alloggi, a Carbonia-Iglesias con 4327 case 21 milioni e 700mila euro. Le altre aree incluse nel progetto sono poi quelle di Nuoro e Oristano. «Abbiamo fatto uno studio – riferisce Sestu – per individuare le emergenze e i 9 lotti prestazionali. Il mio compito sarà quello di fare in modo che le risorse vengano spese nei tempi e girerò i territori per assicurarmi che venga fatto nel modo giusto». La gara europea a procedura aperta, per il triennio 2025-27, ha come scadenza per la presentazione delle offerte il 28 gennaio 2025.

