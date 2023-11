Stanziati 25mila euro per premiare gli studenti 

C’è tempo fino al 20 novembre per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle borse di studio destinate agli studenti meritevoli di Serramanna, per l’anno scolastico 2022-2023. Si tratta dell’intervento finanziato dall’amministrazione comunale con 25 mila euro e che, nell’anno scolastico 2021-2022 aveva visto tra i premiati anche Cristian Medda, lo studente 20enne deceduto tragicamente sabato scorso.

«L’intervento va oltre i rimborsi spese di carattere regionale, e oltre i limiti della condizione reddituale Isee delle famiglie degli stessi studenti, e intende premiare merito scolastico», dice il sindaco Gabriele Littera. Destinatari delle borse di studio sono gli studenti che hanno frequentato la terza della scuola secondaria di primo grado, le classi dalla prima alla quinta della scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2022-2023), e i laureati nell’anno accademico 2022-2023. I criteri, stabiliti dalla Giunta comunale, prevedono la residenza nel Comune di Serramanna, l’iscrizione ad una classe di scuola secondaria di secondo grado pubblica o privata parificata. Altri requisiti: votazione non inferiore al 9 (licenza media), e 7,50 di media (scuole secondarie di II grado) e diploma di maturità con una votazione non inferiore a 75-100. Per chi ha conseguito la laurea magistrale la votazione deve essere pari a 110-110.

