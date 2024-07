Stanziati 25 mila euro per far rinascere il corpo dei vigili urbani 

Venticinquemila euro dal bilancio comunale per far ripartire subito i vigili dopo lo scioglimento del corpo unico della polizia locale del Sarrabus. E poi altri ventimila euro sino al 2026 per l’acquisto del vestiario, del materiale informatico e per la gestione degli automezzi. Ad approvare la spesa il Consiglio comunale nel corso della variazione al bilancio di previsione illustrata dall’assessore Andrea Mura. «Per quanto riguarda i vigili - ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu - stiamo ripartendo da zero». Piu ritorna anche sullo scioglimento dei vigili «che non è certo dipeso da Muravera - ha ribadito - ma una Unione ha senso solo se ci sono tutti e i cinque i Comuni, e cioè anche Castiadas e Villasimius oltre che Muravera, Villaputzu e San Vito». La verità «è che - ha aggiunto - Castiadas e Villasimius non ne hanno mai voluto far parte perché l’introito delle multe è meglio dividerlo da soli che condividerlo». Da parte del capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu arriva un invito a lavorare sin da subito «affinché - ha detto - possiamo essere pronti per la prossima stagione». Nel frattempo con 25mila euro si provvederà a fare un full time a tre vigili per tre mesi (oggi part-time) e - da fine luglio - ad assumere altri tre vigili a tempo determinato per un totale, tra fissi e stagionali, di otto unità. (g. a.)

