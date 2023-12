Stanziati 200 mila euro per rifare il look all’oratorio 

Grandi novità per l'oratorio parrocchiale di corso Umberto. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale da circa 200 mila euro per la manutenzione straordinaria dell'immobile. L'attuale copertura, logora e danneggiata, verrà ripristinata con nuovi materiali isolanti e un impianto fotovoltaico da 15 kilowatt fornirà gran parte dell'energia necessaria. Nuove pompe di calore inverter garantiranno la climatizzazione di sale ricreative, aule di studio e sala riunioni. I locali interni verranno completamente risanati e saranno sostituiti gli infissi. All'esterno è previsto il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura della facciata ma la vera novità riguarda il piazzale: lo storico palco, ormai poco utilizzato perché pericoloso, verrà demolito e al suo posto ci sarà un nuovo palco mobile utilizzabile anche per altre manifestazioni.

«Un grande risultato a beneficio della comunità - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - ci metteremo subito a lavoro affinché i nostri ragazzi possano beneficiare dei nuovi locali il prima possibile».L’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis aggiunge: «Abbiamo fortemente voluto questo finanziamento al fine di risanare un luogo che ancora oggi rappresenta il principale centro aggregativo e ludico-culturale a disposizione dei più giovani».

Anche la minoranza è soddisfatta: «L’oratorio è da sempre un punto di riferimento per ragazzi e genitori - dichiara il capogruppo Leopoldo Trudu - accogliamo con grande gioia questa notizia».

