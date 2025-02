Stanziati 2,5 milioni di euro per creare la Casa della salute 

«A breve inizieranno i lavori per la realizzazione della Casa della salute: la Trexenta avrà così un nuovo spazio adeguato ai diversi bisogni di assistenza». Ad annunciarlo è la sindaca di Guasila e consigliera regionale Paola Casula, per lungo tempo inoltre presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta (incarico attualmente ricoperto dal sindaco di Siurgus Donigala Antonello Perra). La notizia è di quelle capaci di riaccendere più di una luce di speranza riguardo il futuro dei servizi socio-sanitari di un intero territorio alle prese con liste d’attesa lunghissime, apparecchi vetusti, riduzione delle branche specialistiche e un generale quanto inesorabile abbassamento della qualità dei servizi alla popolazione. È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’importante struttura sanitaria che sorgerà nella cittadina punto di riferimento (per numero di abitanti, estensione e servizi) della Trexenta. La sede scelta è quella adiacente al poliambulatorio di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica. Si tratta di un investimento da oltre 2,5 milioni di euro. È di quattro anni fa la pubblicazione, da parte dell’Ats, della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute. «Si tratta di un progetto fondamentale per perseguire il potenziamento dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione», dice il sindaco, Alessandro Pireddu.

