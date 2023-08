«Stanziare subito i fondi alle campagne» 

Bene la previsione di incrementare di 10 milioni di euro i fondi per sostenere le imprese agricole colpite dai rincari, soprattutto su energia, come richiesto da Coldiretti Sardegna alla Regione anche nell'ultima riunione avuta con l'assessorato dell'agricoltura, ma «siano messi subito a disposizione delle imprese facendo partire i relativi bandi, da quelli sul bovino da carne alla cerealicoltura e vitivinicolo».

Per la Coldiretti Sardegna, dunque «è necessario non vanificare gli impegni che aveva mantenuto il presidente della Regione per rimpinguare i fondi che precedentemente erano stati stanziati ma che non erano risultati sufficienti - sottolinea il presidente Coldiretti, Battista Cualbu - ora si acceleri per metterli subito a disposizione delle imprese di settore, soprattutto non dimenticando quelle dei comparti olivicolo e vitivinicolo che erano stati esclusi dalle coperture. Non bisogna aspettare oltre con l'approvazione dei bandi - continua Cualbu - infatti a oggi, purtroppo, dei 74 milioni di euro solo la metà sono arrivati realmente ai destinatari mentre gli altri ancora sono fermi proprio perché i bandi sono partiti con grande ritardo la cosa più importante è che i soldi vengano impegnati entro il 31 dicembre. Altrimenti si rischia che tutto venga vanificato e dover ricorrere al regime “de minimis”, avendo già molte aziende esaurito il loro budget».

