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Castiadas.
10 novembre 2026 alle 00:08

Stanziamento da 300mila euro per bitumare via delle Ginestre 

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Niente più buche a polvere per raggiungere le numerose aziende agricole di via delle Ginestre, a Castiadas. Il Comune ha infatti ottenuto dalla Regione un finanziamento di trecentomila euro per asfaltare e mettere in sicurezza la strada. «L’intervento – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - consentirà di superare le attuali difficoltà legate alla percorrenza di una strada sterrata, migliorando le condizioni di transito per i mezzi agricoli, i veicoli commerciali e tutti coloro che ogni giorno raggiungono le aziende e le proprietà presenti lungo il tracciato». Oltre alla bitumatura è prevista la sistemazione delle cunette laterali e il rifacimento delle banchine.

In programma c’è anche la sistemazione di un’altra strada sterrata, via Flumini Cerau. «In questo caso – ha aggiunto il primo cittadino – è previsto un intervento di messa in sicurezza da parte dell’Unione dei Comuni del Sarrabus che gestisce appositi finanziamenti destinati alla viabilità. La soluzione più efficace per garantire una maggiore sicurezza è la bitumazione. Siamo consapevoli dei disagi dei residenti e delle aziende agricole e stiamo lavorando per effettuare, al più presto, un intervento risolutivo». Tantissime – grazie anche a diversi finanziamenti regionali - le strade che sono state asfaltate o messi in sicurezza a Castiadas negli ultimi dieci anni. Le più disastrate, al momento sono le ex provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari che attraversano il territorio comunale.

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