Stanza rosa al Pronto soccorso per le donne vittime di violenza  

«Sono 20 metri quadrati di amore e delicatezza». Così il sindaco di Sassari Nanni Campus ha descritto, ieri in conferenza stampa all’ospedale Santissima Annunziata, la Stanza Codice Rosa, dedicata alle vittime della violenza di genere e attivata da un giorno nei locali del Pronto soccorso. Aperto anche un open space con 5 postazioni rivolto ai pazienti ad alta complessità di cura. «Si tratta di un completamento- aggiunge l’assessore alla Sanità Carlo Doria- del primo open space avviato a febbraio con cui prendere in carico subito e al meglio i pazienti».

Lavori che rientrano nel piano della direzione strategica dell’Aou per adeguare i locali e offrire la migliore accoglienza. «Stiamo facendo un grande sforzo- spiega il direttore generale dell’Azienda Antonio Spano- per dare alla città un Pronto soccorso che sia il più moderno possibile». Intanto, anche grazie alla nuova direzione del Ps da parte di Paolo Pinna Parpaglia, si sono dimezzati del 50 per cento i tempi d’attesa.

«Abbiamo migliorato- spiega lui- le sinergie con gli altri reparti ricreando le motivazioni per far venire i giovani medici a lavorare qui». Si snelliscono i percorsi della struttura e ci si prepara a far entrare in funzione un nuovo modello di triage a 5 codici. Già operative le figure invece che, h24, sono a supporto dei familiari dei pazienti fornendo informazioni sul percorso assistenziale del parente in pronto soccorso.

